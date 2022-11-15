Коронавирус за сутки выявили в 8 городах Калининградской области

. Фото: Александр Подгорчук

За сутки в Калининградской области было выявлено 29 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 8 муниципалитетах.

Больше всего заболевших в Калининграде – 19 человек.

В каких городах области выявили коронавирус:

Багратионовский городской округ - 2,

Гвардейский городской округ - 1,

Полесский городской округ – 1,

Гурьевский городской округ - 3,

Гусевский городской округ – 1,

Светловский городской округ – 1,

Мамоновский городской округ – 1.