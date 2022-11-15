Коронавирус за сутки выявили в 8 городах Калининградской области

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Фото: Александр Подгорчук
За сутки в Калининградской области было выявлено 29 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 8 муниципалитетах.
Больше всего заболевших в Калининграде – 19 человек.
В каких городах области выявили коронавирус:
Багратионовский городской округ - 2,
Гвардейский городской округ - 1,
Полесский городской округ – 1,
Гурьевский городской округ - 3,
Гусевский городской округ – 1,
Светловский городской округ – 1,
Мамоновский городской округ – 1.