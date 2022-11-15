В больницах Зеленоградска и Черняховска готовят кабинеты для установки томографов

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В больницах Зеленоградска и Черняховска проводятся масштабные преобразования кабинетов для установки томографов. Об этом сообщает пресс-служба областного министерства здравоохранения.

На покупку томографов ранее было выделено почти 160 млн рублей.

«В Зеленоградской больнице завершается поэтапный ремонт помещений под установку нового КТ. Также закуплены специальные металлические двери, которые будут установлены в кабинетах в соответствии с требованиями к эксплуатации подобной «тяжелой» медицинской техники. Ремонтные работы проводятся и в Черняховской больнице. После окончания необходимых преобразований новый компьютерный томограф будет установлен в стационаре», - рассказали в министерстве.

Исследования на новом оборудовании будут проходить стационарные, а также амбулаторные плановые пациенты из Черняховского, Озерского и Правдинского округов.