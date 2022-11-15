Мэрия: Территорию вокруг поликлиники на ул. Университетской отремонтируют в 2023 году

Территорию вокруг поликлиники №2 на улице Университетской в Калининграде приведут в порядок в следующем году. Об этом сообщили представители городской администрации, отвечая на вопросы жителей в «Вконтакте».

Как оказалось, территория вокруг медицинского учреждения не принадлежит больнице. В ведении поликлиники находится только входная группа.

Сама территория будет отремонтирована в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Ее планируется благоустроить, в том числе отремонтировать проезжую часть в 2023 году.