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НовостиОбщество15 ноября 2022 16:08

Мэрия: Территорию вокруг поликлиники на ул. Университетской отремонтируют в 2023 году

Городские власти запланировали ремонт рамках программы «Формирование комфортной городской среды»
Виктор Сергеев

Территорию вокруг поликлиники №2 на улице Университетской в Калининграде приведут в порядок в следующем году. Об этом сообщили представители городской администрации, отвечая на вопросы жителей в «Вконтакте».

Как оказалось, территория вокруг медицинского учреждения не принадлежит больнице. В ведении поликлиники находится только входная группа.

Сама территория будет отремонтирована в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Ее планируется благоустроить, в том числе отремонтировать проезжую часть в 2023 году.