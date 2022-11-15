В Калининграде на 67 процентов выросли продажи электромобилей с пробегом

В третьем квартале 2022 года в Калининградской области электромобили покупали на 67 процентов чаще, чем за аналогичный период 2021 года. Об этом говорится в исследовании «Авито Авто».

На долю электрокаров пришлось 0,2 процента от общего числа проданных автомобилей с пробегом в Калининградской области. Средняя стоимость электромобиля с пробегом в регионе в III квартале составила 875 000 рублей.

Самая продаваемая модель электромобиля на рынке авто с пробегом в Калининградской области по итогам III квартала 2022 года – Nissan Leaf.

В целом по стране, продажи электромобилей с пробегом в III квартале 2022 года выросли на на 51 процент по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средняя цена электромобиля с пробегом в России в июле-сентябре этого года составила 2 350 000 рублей, самая популярная модель – Nissan Leaf.

Как отмечают эксперты Авито Авто, интерес к автомобилям с электрическим двигателем в России в последние годы растет. В 2021 году на рынке автомобилей с пробегом продажи электромобилей выросли в 3 раза по сравнению с 2020 годом. При этом в 2020 году наблюдался двукратный рост по сравнению с 2019 годом.