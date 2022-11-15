«По просьбе знакомой»: Пенсионерка из Гурьевска стала подставным директором

В Гурьевске возбуждено уголовное дело о предоставлении в налоговую инспекцию сведений о подставном руководителе организации. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В ходе поверки было выявлено, что гендиректором зарегистрированной в Гурьевске компании являлась 68-летняя пенсионерка, которая фактически не занималась управлением. Пожилая женщина призналась, что стала директором «по просьбе знакомой».

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах».