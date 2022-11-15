В Калининграде пассажиры поездов смогли узнать о своих долгах

. Фото: Служба судебных приставов

На Южном и Северном вокзалах Калининграда прошла акция «Узнай о своих долгах». Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФССП.

Более 60 калининградцев и гостей региона проверили, есть ли у них задолженность, через электронный сервис «Банк данных исполнительных производств». У большинства граждан долгов не оказалось. Однако некоторые с удивлением узнали, что имеют неоплаченные штрафы ГИБДД и задолженности по коммунальным платежам.

По данным приставов, должники на месте получили подробную консультацию как быстро и безопасно погасить задолженности.