Калининградстат сообщил, в каких муниципалитетах области строится больше всего жилья

. Фото: Александр Подгорчук

За 9 месяцев 2022 года в Калининградской области было построено 961,5 тысяч квадратных метров жилья: 3545 жилых домов, или 10700 квартир. Об этом сообщает Калининградстат.

Лидером по жилищному строительству является Калининград . В областном центре с начала года было построено – 358,4 тыс. кв. м общей площади.

На втором месте находится Гурьевский район, в этом муниципалитете было возведено 256,7 тыс. кв. м. 165 тысяч «квадратов» построили в Зеленоградской районе, 72,4 тысячи квадратных метров – в Светлогорске. Замыкает пятерку Пионерском – в этом приморском городе возвели 22,7 тысяч квадратных метров жилья.