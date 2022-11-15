В Калининград из Швеции этапировали обвиняемого в убийстве

В Калининград из Швеции этапирован обвиняемый в убийстве 39-летний мужчина. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления Следственного комитета.

По данным следствия, утром 16 июня 2021 года обвиняемый в коридоре дома 48 по ул. А. Невского в Калининграде в ходе ссоры ударил ножом 32-летнего мужчину. От полученного ножевого ранения горожанин умер в больнице. Обвиняемый с места преступления скрылся и был объявлен в международный розыск.

15 ноября суд продлил ему содержание под стражей до 28 января 2023 года.

В настоящее время с обвиняемым проводятся необходимые следственные действия, а также продолжается выполнение комплекса следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательной базы, заявили в пресс-службе СК.