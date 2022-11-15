Власти сообщили, как получить компенсацию за релокацию сотрудников в Калининград

. Фото: Архив "КП"

Максимальная сумма выплаты для организации при релокации высококвалифицированных сотрудников в Калининградскую область в 2022 году составляет 800 тысяч рублей на одного сотрудника. Об этом сообщает пресс-служба региональной Корпорации развития.

Из этой суммы до 500 тысяч рублей выделяется на помощь в приобретении жилья, до 300 тысяч рублей - на компенсацию оплаты проезда и приобретение бытовой техники.

«Для оформления компенсации затрат работодателям необходимо сформировать пакет документов. Он включает заявление, информацию от ФНС, подтверждение понесенных расходов, связанных с переездом сотрудника и ряд других», - рассказали в корпорации.

Отбор работодателей для включения в программу на 2023 год проводит региональное министерство социальной политики.

Документы принимаются на бумажных носителях в приемной министерства по адресу Калининград, ул. Калязинская, 5а, 3 этаж в рабочие дни с 9:00 до 18:00. Для организации визита необходимо связаться с ответственным подразделением министерства по номеру 211-924. Приём заявлений от работодателей для участия в программе повышения мобильности трудовых ресурсов продлится до 11 января.