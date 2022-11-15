За 9 месяцев в Калининградской области зафиксирован спад промпроизводства почти на 18%

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Промышленное производство в Калининградской области в январе-сентябре 2022 года уменьшилось на 17,6 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Калининградстат.

В сентябре индекс производства составил 76,4 процентов по сравнению с сентябрем 2021 года, по сравнению с августом 2022 года – 98,7 процентов.

На снижение индекса к сентябрю прошлого года повлияло снижение добычи полезных ископаемых (88,9%) и индекса обрабатывающих производств (72,5%).

В целом за январь - сентябрь 2022 года сырьевые отрасли показали снижение по сравнению с январем-сентябрем 2021 года на 12,4 процента.

По данным Калининградстата, обрабатывающие производства уменьшили объемы производства по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 20,3 процента, энергетический сектор - на 4,2 процента, отрасли, связанные с водоснабжением и водоотведением, организацией сбора и утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений – на 12,5 процентов соответственно.