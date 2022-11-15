Некачественной водой пользуются жители четырех муниципалитетов Калининградской области

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Наибольшая численность населения, обеспеченного некачественной питьевой водой, зафиксирована в четырех муниципалитетах Калининградской области. Об этом говорится в пояснительной записке к региональной программе «Повышение качества водоснабжения».

Некачественной водой продолжают пользоваться жители Багратионовского, Балтийского, Гурьевского и Озерского районов. При этом, гарантированно безвредная и безопасная вода подается жителям Калининграда, а также Пионерского и Советского городских округов.

По данным властей, физический износ сетей водоснабжения в Калининградской области по итогам 2021 года составляет 78,5 процентов, объектов водозабора – 76,12 процентов, объектов водоподготовки – 52,67 процентов, водонасосных объектов – 67,73 процентов.