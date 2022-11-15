Алиханов рассчитывает через три года вылавливать 400 тонн угря в Калининградском заливе

В Калининградской области реализуется амбициозный проект восстановления популяции балтийского угря. Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор Антон Алиханов.

По словам главы региона, в лучшие годы калининградские рыбаки ловили в заливах около 150-180 тонн угря, сейчас - всего 12-15 тонн.

«Этой осенью мы выпустили 430 000 штук подрощенной молоди угря в Калининградский залив. Такое количество получилось из 151 кг личинки, которую завезли в регион. В следующем году планируется завезти 1200 кг личинок. Сколько мальков получится - считайте сами. А через 3 года планируем полностью заместить импорт угря из Китая. Будем сами производить, уже в рамках товарного выращивания угря в цехах, не считая увеличения вылова в заливах, 400 тонн в год», - заявил губернатор.

Он добавил, что власти занимаются и другими видами рыб. Так, в этом году в Куршский залив было выпущено более 1 млн штук подрощенной молоди сига.