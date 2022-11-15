Калининград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
+7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика15 ноября 2022 18:48

В Калининграде наградили отличившегося в ходе СВО на Украине росгвардейца

Виктор Сергеев
.

.

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Калининградской области

В Калининград совершил рабочую поездку командующий Северо-Западным округом Росгвардии, генерал-майор Алексей Воробьев. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе визита Алексей Воробьев вручил медаль «Участнику специальной военной операции» росгвардейцу, отличившемуся в ходе проведения спецоперации на Украине по защите населения Донбасса.

Сообщается, что в ходе выполнения боевых задач по защите населения Донбасса росгвардейцы предотвращали нападения на войсковые и гуманитарные колонны, нанесли противнику значительный урон в живой силе и технике, задержали большое число участников вооруженных националистических формирований.