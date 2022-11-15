В калининградской областной больнице заработал лазерный литотриптор

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В областной больнице начали проводить урологические операции на новом оборудовании - лазерном литотрипторе, который купили за 5,5 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

«С помощью этого лазера мы теперь способны дробить камни любой плотности и любой локализации при мочекаменной болезни. Он позволяет работать в нескольких режимах, то есть как дробить камни, так и распылять. Аппарат очень мощный, для него нет непреодолимых камней», - рассказал Заведующий отделением урологии Филипп Безродний.

По его словам, до внедрения лазерных технологий в подобных случаях проводились открытые операции с разрезом мочеточника или почки, из которых извлекался камень. Но с началом применения такого оборудования врачи могут с помощью специальных оптических систем заходить по мочевыводящим путям, добираться до любого камня и с применением лазера подходить к нему и дробить на мелкие фракции, а иногда даже в пыль.