Более 80 семей мобилизованных в Зеленоградском районе получили продуктовые наборы

В Зеленоградском районе 82 семьи мобилизованных военнослужащих получили адресную помощь. Об этом сообщает пресс-служба местной администрации.

Семьи получили продуктовые наборы. Кроме этого, специалисты комитета социальной защиты принимают от семей мобилизованных заявления на оказание адресной материальной помощи в размере 10 тысяч рублей за счет муниципального бюджета.

«Администрация оказывает содействие и помощь в решении вопросов, касающихся психологического, бытового, юридического и иного характера, а так же консультируют по вопросам оформления социальных выплат. По интересующим вопросам члены семей мобилизованных граждан могут обратиться на горячую линию по телефону: 8(40150) 3-15-48, либо обратиться по адресу: Курортный проспект,.20, каб. №10, а также на адрес эл. почты ryazanceva@admzelenogradsk.ru», - сообщили в местной администрации