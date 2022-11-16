В Калининграде растет спрос на врачей-онкологов

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В Калининградской области растет спрос на врачей-онкологов. Об этом сообщает пресс-служба компании hh.ru Северо-Запад. В целом по стране спрос вырос в 2,5 раза.

В настоящее время российские и в том числе калининградские работодатели ищут более 1000 врачей-онкологов и химиотерапевтов. Средние зарплаты для калининградских врачей-онкологов укладываются в диапазон от 30 000 до 60 000 рублей.

При этом работодатели из других регионов также приглашают местных врачей и предлагают зарплату кратно выше. Например, сейчас в Калининграде открыта вакансия для онколога с зарплатой от 90 000 рублей и возможностью переехать в Тулу.

«На данный момент сфера здравоохранения как в целом по стране, так и в регионах СЗФО, и в том числе в Калининградской области, испытывает достаточно серьезный кадровый голод. В среднем на одну вакансию в медицине или фармацевтике откликаются порядка 1-2 человек. Ситуация с врачами-онкологами аналогичная: за последнее время в России искали работу или выходили на рынок труда порядка 600 онкологов, при этом лишь четверть из них готовы рассматривать предложения о работе. Одна из причин, по которой люди неактивны на рынке труда, по их словам, это предлагаемые зарплаты. Кандидатов, как правило, не устраивает предлагаемый работодателями доход с учетом достаточно высокой загруженности и серьезной ответственности на работе», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru Северо-Запад.