Жителя Зеленоградска отправили в колонию за нападение с ножом на беременную жену

. Фото: Калининградский областной суд

В Зеленоградске вынесли приговор местному жителю, который напал на беременную жену и угрожал убить 2-летнюю дочь. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.

Инцидент произошел в августе 2021 года в поселке Коврово. Приревновав беременную жену, пьяный мужчина схватил нож и нанес ей несколько ударов. Женщина стала отбиваться от нападения, и ручка ножа отломалась от клинка. Тогда супруг схватил в руки топор и с силой бросил его в сторону жены, которая выбегала на улицу. Женщина успела захлопнуть входную дверь, топор в нее не попал.

«Понимая, что за нападение на супругу его могут привлечь к ответственности, мужчина закрылся с 2-летней дочерью в доме и угрожал убить ее, держа нож у головы девочки. Обезвредить его удалось лишь прибывшим сотрудникам спецподразделения, которые штурмом взяли дом», - рассказали в пресс-службе суда.

Суд приговорил мужчину к 8 годам 7 месяцам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.