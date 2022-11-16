До конца года в Калининград доставят около 1000 ж/д вагонов с цементом

. Фото: пресс-служба «Росморпорта».

С начала ноября в Калининград паромами «Маршал Рокоссовский» и «Генерал Черняховский» перевезено уже 207 вагонов с цементом, в течение этой недели на станцию Лужская (Санкт-Петербург) ожидается подход еще 200 вагонов. Об этом сообщает «Росморпорт».

Всего до конца года на линию Усть-Луга - Балтийск планируется отгрузка около 1000 вагонов с цементом - до 90-100 тысяч тонн

На линии Усть-Луга - Балтийск в настоящее время курсируют 6 единиц флота, только за первые 2 недели ноября на линии уже перевезено свыше 110 тысяч тонн грузов, в т.ч. 1446 вагонов, 760 единиц колесной техники, 535 контейнеров экв. TEU.