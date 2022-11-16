Приставы заставили калининградца выплатить 300 тысяч на содержание ребенка

. Фото: Служба судебных приставов

Приставы заставили жителя Гурьевского района погасить долги по алиментам. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФССП.

Мужчина задолжал на содержание сына 300 тысяч рублей. Приставы разыскали должника, вручили ему требование и популярно разъяснили меры, которые примет ведомство: запрет на выезд за пределы региона и временное лишение водительских прав. После этого отец полностью погасил задолженность перед 11-летним сыном.

Мужчина также предоставил приставу сведения о месте работы. Теперь четверть его зарплаты ежемесячно перечисляется на содержание сына.