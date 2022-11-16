Tele2 оценила бизнес-идеи калининградских школьников

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Tele2, российский оператор связи, выступил партнером регионального этапа Всероссийского кейс-чемпионата школьников по экономике и предпринимательству в Калининграде. По итогам финальной защиты проектов представители компании отдельно отметили авторов инновационных идей в сфере цифровых технологий и сервисов.

В ходе кейс-чемпионата команды участников при поддержке менторов решают реальные бизнес-задачи, разрабатывают собственные проекты и предоставляют результаты экспертам от бизнес-структур, вузов и органов власти для профессиональной оценки. Для участия в чемпионате свои команды представили школьники 9-11 классов, а также студенты техникумов и колледжей. Инициатором состязаний выступило министерство экономического развития России, а организатором – национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) в сотрудничестве с двумя десятками высших учебных заведений страны, а также при поддержке Tele2. В Калининграде региональный этап прошел на базе Балтийского федерального университета им. И. Канта (БФУ).

Представители Tele2 вошли в состав жюри кейс-чемпионата на площадке БФУ. Оператор учредил отдельную номинацию – «Самый цифровой проект». Эксперты оператора выбрали команду, которая предложила наиболее инновационные идеи в сфере цифровых технологий и сервисов. Победителем в номинации стала команда «Унесенные в дизайн» за идею создания маркетплейса «СтудМаркет». Авторов наградят дипломами и ценными подарками от компании. Также по итогам публичных защит проектов команда «Унесенные в дизайн» признана победителем регионального кейс-чемпионата в Калининграде.

Кроме того, специалисты Tele2 на Северо-Западе приняли участие в защите проектов региональных этапов кейс-чемпионата в Санкт-Петербурге, Архангельске и Мурманске. Победители отборочных этапов вышли в финал конкурса, который пройдет в декабре в Москве.

Максим Замахин, директор калининградского филиала Tele2:

«Уметь схватить суть, отбросить лишнее, разложить идею на задачи и собрать их в четкий план – это важные навыки для любого предпринимателя и сотрудника большой компании. И, конечно, главный навык – умение работать в команде. Этому и учит кейс-чемпионат. Мы рады выступить в качестве экспертов в таком мероприятии, а также поддержать команду в номинации за “Самый цифровой проект”».

Иноббат Алиева, заместитель руководителя образовательно-научного кластера «Институт управления и территориального развития» БФУ:

«Кейс-чемпионат – это соревнования нового типа. Участие в состязании развивает у старшеклассников логику, критическое мышление, коммуникативные навыки, формирует структурный подход к решению задач. Убеждены, что в кейс-чемпионате не бывает проигравших. Это отличная возможность получить новые знания от экспертов, в том числе из бизнес-сообщества, заручиться поддержкой своего стартапа или сделать первый шаг к успешной карьере в будущем. Приятно видеть, столько талантливой молодежи, настроенной двигаться вперед и искать решение нестандартных задач».