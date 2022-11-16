Москва выделила 1,3 млрд рублей на субсидирование морской доставки грузов в Калининград

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

Правительство РФ выделило из резервного фонда 1,3 млрд рублей для перевозки морским путем порядка 900 тысяч тонн грузов, которые из-за санкций невозможно перевезти сухопутным транспортом. Получателями субсидии на конкурсной основе стали предприятия «Росморпорт» и «Совфрахт», сообщает пресс-служба регионального правительства

«Вчера вечером из порта Бронка в Калининград вышел сухогруз с партией цемента общей массой более двух тысяч тонн. Ожидаем его прибытие в морской порт 18 ноября. Кроме цемента по льготной комплексной тарифной ставке на судах планируется перевозить другие социально значимые грузы, в том числе зерно, удобрения, стекло», – рассказала министр развития инфраструктуры Евгения Кукушкина.

Субсидия направляется предприятиям, которые занимаются перевозкой грузов морским путем, с целью снижения стоимости этого вида услуг. Эта мера позволит снизить действующий тариф и снизить финансовую нагрузку на организации и предприятия, которые вынуждены пользоваться морскими перевозками из-за введения санкций.