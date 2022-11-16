На ул. Карамзина в Калининграде мужчина преследовал детей

. Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Калининградской области

В Калининграде сотрудники Росгвардии задержали мужчину, преследовавшего ребенка. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел на улице Карамзина. Местные жители обратили внимание на мужчину, пристававшего к детям на площадке, и сообщили в правоохранительные органы.

Прибыв на место, росгвардейцы увидели мужчину, следовавшего за уходящей с детской площадки девочкой. При виде патрульного автомобиля мужчина попытался скрыться, но был задержан для проверки документов.

«Неизвестный отказался раскрывать свою личность. Очевидцы пояснили, что задержанный подзывал детей и предлагал им конфеты, а получив отказ, отходил от детской площадки и наблюдал», - рассказали в пресс-службе Росгвардии.

Личность странного мужчины установлена, им оказался 32-летний житель Гусева. Причину столь пристального внимания к чужим детям сейчас выясняют полицейские.