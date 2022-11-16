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НовостиОбщество16 ноября 2022 9:31

Житель Багратионовска получил 4 месяца колонии за повторное пьяное вождение

Отбывать наказание он будет в колонии-поселении
Виктор Сергеев

Житель Багратионовского района лишился свободы за любовь к пьяной езде. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Лишенный прав за пьяное вождение 34-летний местный житель летом этого года вновь сел за руль в состоянии алкогольного опьянения и поехал кататься по улицам Багратионовска на своем «Мерседесе». Там его и задержали сотрудники ГИБДД.

На выпивоху завели уголовное дело за повторное пьяное вождение. Суд приговорил его к 4 месяцам лишения свободы в колонии-поселении. А также лишил водительских прав на 3 года.