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НовостиОбщество16 ноября 2022 9:36

Калининградку будут судить за мошенничество с путевками в детский санаторий

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу
Виктор Сергеев

В Калининграде завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летней женщины, которую обвиняют в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Злоумышленница разместила объявления о продаже путёвок в детский ортопедический санаторий и взяла с трех жительниц города 90 тысяч рублей. После оплаты продавец не предоставила путевки и перестала выходить на связь.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

В пресс-службе УМВД отметили, что на днях в полицию обратилась еще одна жертва предполагаемой мошенницы. 39-летняя горожанка сообщила, что в сентябре передала ей 19 тысяч рублей и не получила путевку.