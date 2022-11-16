Въезд в центр Зеленоградска для неместных водителей хотят сделать платным

Власти Зеленоградска прорабатывают вопрос с нормативной базой, чтобы сделать въезд в центр города платным для неместных водителей. Сейчас чиновники изучают опыт других городов, сообщается на странице местной администрации во «ВКонтакте».

Нововведение планируется запустить к началу нового курортного сезона. Для местных жителей въезд будет свободным.

«Идея эта назрела давно. Мы постоянно получаем обращения от зеленоградцев с просьбой разрешить установку во дворах шлагбаумов, блокираторов. Кто-то перегораживает дворы веревками, кто-то вынужден спасаться старыми покрышками. Все это не от хорошей жизни, а из-за того, что гости города предпочитают ставить свои машины где угодно, в том числе на газонах. Жители даже из дома выйти не могут», - сказал глава администрации Зеленоградска Сергей Кошевой.

При этом, отметил Кошевой, платные и бесплатные парковки на въезде в Зеленоградск пустуют, как на ул. Тургенева, так и на ул. Железнодорожной.

«На ул. Железнодорожной построили новый паркинг на 290 машин. На ул. Тургенева двухуровневая парковка стоит 100 рублей в день, рядом – большие бесплатные парковки у ФОКа, у супермаркета «Спар». От них до моря – максимум 15 минут ходьбы. Но они полупустые! Туристы предпочитают делать по несколько кругов по городу, загрязняя воздух выхлопными газами, чтобы выискать место у кого-нибудь во дворе, - рассказал Сергей Кошевой. – Мы – за велосипеды, электрокары, даже электросамокаты – экологический транспорт».