Алиханов рассказал, где жителям Озерского района найти работу

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Жители Озерского района могут найти работу в индустриальном парке в Черняховске, для этого власти уделили особое внимание хорошей транспортной связанности между городами. Об этом заявил губернатор в ходе прямой линии с населением в среду, 16 ноября.

«Понимаю, что в каждом городе по заводу не построишь: и быстро, и крупный. Но новые предприятия строятся», - сказал Алиханов.

По словам губернатора, в Озерском районе развивается аграрный сектор, не стоит забывать и про программу «Восток», про программу восстановления объектов культурного наследия.

«Поработаем над Озерском отдельно, восток области мы не бросаем», - заявил глава региона.