Антон Алиханов рассказал, когда начнут строить обход Черняховска

Проектирование первой очереди автомобильного обхода Черняховска начнется в 2023 году, на это уже выделены средства. Об этом в ходе прямой линии с населением рассказал губернатор Антон Алиханов.

По его словам, ранее был большой федеральный проект строительства обхода, который оценивался в 29 млрд рублей. В текущей ситуации реализовать его невозможно, поэтому область сделает «хорошую дорогу своими силами».

На первом этапе будет построена дорога, по которой поедет транспорт из транспортного терминала в сторону Калининграда, не заезжая в Черняховск. Второй и третий этапы позволят построить дорогу с южной стороны города с выездом на федеральную трассу.