«Вранье политических оппонентов»: Алиханов прокомментировал рост своей зарплаты

Заявления, что зарплата губернатора Калининградской области выросла на 400 процентов – это вранье политических оппонентов из КПРФ. Об этом заявил Антон Алиханов в ходе прямой линии с населением в среду, 16 ноября.

По словам губернатора, повысилась не только его зарплата, а всех госслужащих в соответствии с указом президента, которым была изменена система оплаты труда. В частности, его зарплата выросла на «35-40 тысяч рублей».

«Говорить, что заслужил, я точно не буду. Платят столько, сколько платят. Работа губернатора сложная. Я не имею отношения к повышению зарплаты, так что стыдиться тут нечего, и прошу на этом не спекулировать», - сказал Антон Алиханов.