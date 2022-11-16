В Калининградском зоопарке реконструируют орлятник, у Дома птиц сделают смотровую площадку

. Фото: Калининградский зоопарк

В Калининградском зоопарке сейчас проходит ремонт и реконструкция сразу на трех объектах.

«Орлятник со скалой» значительно вырастет в высоту: там обновляют несущие конструкции, наверх установят дугообразные фермы.

«В итоге получим «шатровый» вольер значительно большей площади. Когда закончится реконструкция, сюда вернутся хищные птицы: канюки, балобаны, черный гриф, сипуха», - рассказали в пресс-службе зоопарка.

Кроме того, у Дома птиц обновят дорожное покрытие и сделают смотровую площадку, похожую на площадку в уличном вольере бегемотов.

«Общительные пеликаны подходят так близко к ограждению, что могут нечаянно травмировать таких же общительных посетителей. С появлением площадки обитателей Большого пруда можно будет рассматривать удобнее и безопаснее», - в зоопарке сообщили, что на время реконструкции доступ в Дом птиц закрыт, а показательные кормления пеликанов и рогатых воронов отменены.

Также в здании администрации, в крыле музея, ремонтируют туалеты.

Все работы зоопарк делает за счет средств, заработанных в течение сезона.