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НовостиОбщество16 ноября 2022 12:59

«Потанцевать негде»: Алиханову пожаловались на отсутствие дискотек в Гусеве

Губернатор пообещал обсудить вопрос с местным главой
Виктор Сергеев

Губернатор Антон Алиханов пообещал обсудить с главой администрации Гусева вопрос о досуге молодежи. Об этом глава региона сообщил в ходе прямой линии с населением в среду, 16 ноября.

«Потанцевать негде, где отдыхать молодежи», - пожаловался местный житель.

«Много было сделано для детей, молодежи, ДЮЦы, спортивные школы. Да, вопрос с дискотеками мы упустили, забыли… С главой поговорим, может быть, он найдет интересантов из бизнеса. Мне рассказывали про легендарные дискотеки в Краснознаменском районе, странно, что в Гусеве нет дискотеки», - пообещал Антон Алиханов.