На Куршской косе заблудился турист из Москвы

. Фото: Нацпарк «Куршская коса»

Инцидент случился 15 ноября на территории национального парка «Куршская коса». Около 19:00 дежурному по национальному парку с просьбой о помощи позвонил мужчина. Как выяснилось Евгений – турист из Москвы, и он гулял до темноты и заблудился в лесу нацпарка.

- Государственные инспекторы нашли потерявшегося на Высоте Мюллера туриста и довезли его до остановки общественного транспорта в пос. Рыбачий, - рассказали в пресс-службе нацпарка.

В администрации Куршской косы напомнили, что световой день становится все короче, закат солнца уже в 16:30.

Туристов просят приезжать на косу пораньше и учитывать скорое наступление темноты.