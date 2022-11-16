Задолжавшую 1, 5 миллиона рублей алиментов калининградку приговорили к лишению свободы

Багратионовский районный суд отправил в колонию-поселение 41-летнюю местную жительницу.

С 2012 года дама была обязана оплачивать содержание двух своих несовершеннолетних сыновей, но всячески уклонялась от этого. Злостную алиментщицу штрафовали, но эта мера воздействия оказалась неэффективно. В итоге родительский долг в денежном выражении превысил полтора миллиона рублей. И тогда мадам попала уже не под административное, а под уголовное дело.

В исправительном учреждении осужденная проведет 4 месяца.