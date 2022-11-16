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НовостиПроисшествия16 ноября 2022 16:00

Задолжавшую 1, 5 миллиона рублей алиментов калининградку приговорили к лишению свободы

Следующие 4 месяца безответственная мать двоих детей проведет в стенах колонии-поселения
Игорь ОРЕХОВ
Игорь ОРЕХОВ

Багратионовский районный суд отправил в колонию-поселение 41-летнюю местную жительницу.

С 2012 года дама была обязана оплачивать содержание двух своих несовершеннолетних сыновей, но всячески уклонялась от этого. Злостную алиментщицу штрафовали, но эта мера воздействия оказалась неэффективно. В итоге родительский долг в денежном выражении превысил полтора миллиона рублей. И тогда мадам попала уже не под административное, а под уголовное дело.

В исправительном учреждении осужденная проведет 4 месяца.