У калининградских берегов прошли учения малых ракетных кораблей и ракетных катеров Балтфлота

Малые ракетные корабли «Советск», «Зеленый дол», «Одинцово», «Пассат», «Ливень» и ракетные катера «Чувашия» и «Димитровград» Балтийского флота успешно отстрелялись на морских полигонах боевой подготовки. Днем ранее они провели тренировки по отражению атак средств воздушного нападения условного противника с различных высот и направлений с выполнением практических артиллерийских стрельб по воздушным целям.

В рамках других учений отрабатывались задачи защиты морских коммуникаций и пунктов базирования флота, совершенствование взаимодействия и морской выучки личного состава. Экипажи практиковались в поражении больших и малых щитов, имитирующих корабли потенциального противника. Кроме того, палили и по буйковым полям, находящимся за пределами прямой видимости – так в реальной войне принято уничтожать вражескую береговую артиллерию.

- Боевые упражнения выполнялись тремя группами кораблей и катеров поочередно., - объяснили в пресс-службе Западного военного округа. - Одиночные и одновременные практические стрельбы производились из корабельных артиллерийских комплексов АК-176, АК-176МА, А-190. В итоге все назначенные цели были успешно поражены.