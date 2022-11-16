Калининградские керлингистки выиграли «серебро» на первенстве России

С появлением в Калининграде и области площадок с искусственным льдом у нас начали культивировать виды спорта, ранее считавшиеся для региона экзотическими. Зато теперь местные спортсмены в них вполне преуспевают. Вот и керлингистки из городской спортивной школы Калининграда по зимним видам спорта завоевали серебряные медали на первенстве России, прошедших в Краснодарском крае. Между собой соперничали 24 команды девушек в возрасте не старше 18 лет.

Калининградки провели восемь матчей, победив в шести. Анастасия Трофимова, Софья Корчагина, Анастасия Абакумова и Виталия Столбушкина обыграли представительниц Новосибирска, Санкт-Петербурга, Челябинска и Кемерово с общим счётом 38:15, затем уступили девушкам из Иркутска и следом выиграли еще два матча, в четвертьфинале и полуфинале одержав верх над сборными Краснодарского края и Челябинской области со счетом, соответственно, 7:6 и 6:4. Во встрече за первое место пришлось сражаться со все теми же иркутянками, которым наши вновь проиграли.

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, теперь спортсменки готовятся представить самую западную область страны на Всероссийских соревнованиях в Сочи, запланированных на конец ноября.