На территории бастиона «Литва» собрали 70 кубометров мусора

. Фото: Музей мирового океана

В среду, 16 ноября, на территории бастиона «Литва», который теперь принадлежит музею мирового океана, провели субботник. В нем участвовало более 70 человек.

Как рассказали в пресс-службе музея, участниками экологической акции стали не только сотрудники музея, но и ученики школы №4, студенты КГТУ, и просто неравнодушные калининградцы.

Во время этого первого субботника собрали и вывезли около 70 кубометров мусора. Всего было убрано около 3 тысяч квадратных метров открытой площадки и более 1,5 тысяч квадратных метров внутренних площадей.

Как отметила директор Музея Мирового океана Светлана Сивкова, в бастионе «Литва» будет представлена коллекция традиционных средств передвижения по воде, организованы образовательные программы для детей, представлены новые выставочные проекты.

Новые залы в фортификационном сооружении могут быть открыты в 2023 году.

Напомним, решение о передаче бастиона «Литва» музею-заповеднику «Музей Мирового океана» озвучил губернатор Калининградской области Антон Алиханов на заседании регионального Совета по культуре 2 ноября.