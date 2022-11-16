Калининградские общественники отправились в колонию строгого режима

Члены общественной наблюдательной комиссии побывали в исправительной колонии №13, что в поселке Славяновка Багратионовского района. «Зона» это не простая – строгого режима, там же в отдельном блоке содержатся приговоренные к пожизненному сроку.

Ну, с последними-то все понятно. А вот те представители спецконтингента, кто надеется в более или менее близкой перспективе выйти на свободу (причем с чистой совестью), воспользовались визитом, чтобы проконсультироваться с гостями по поводу обеспечения жильем и работой после отбытия наказания.

- Вместе с руководством учреждения члены ОНК дали рекомендации в пределах своей компетенции, - сообщили в пресс-службе регионального УФСИН.- Члены общественной организации также поинтересовались коммунально-бытовым обеспечением осужденных и наличием в медицинской части колонии лекарственных препаратов.