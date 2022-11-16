Покалечившийся на производстве калининградец отсудил 400 тысяч рублей

В декабре прошлого года оператор швейного оборудования одного из предприятий в Балтийске по заданию главного инженера производил очистку втягивающих валов кардочесальной машины. Но при этом не позаботился отключить ее окончательно" и не убедился в полной остановке всех валов. Пытаясь достать застрявший пучок микроволокна без помощи специального приспособления, он серьезно травмировал левую руку, которую затянуло в агрегат.

Дело кончилось ампутацией всех пальцев и части кисти. Пострадавшему пришлось пройти длительный курс болезненного лечения, в итоге утратив трудоспособность. Пострадавший потребовал у работодателя выплаты денежной компенсации, а когда ему в этом было отказано, обратился в суд.

- При разрешении вопроса о размере компенсации морального вреда было принято во внимание наличие в действиях самого истца грубой неосторожности,- прокомментировали в пресс-службе Балтийского городского суда. – По итогам разбирательства было постановлено взыскать с ответчика в пользу бывшего работника 400 тысяч рублей.