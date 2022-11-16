В Калининграде на велосипедиста, избившего автолюбительницу и ее машину, завели уголовные дела

В августе этого года 57-летняя автоледи на Аллее Смелых, вроде бы, нечаянно окатила из лужи оказавшегося рядом с ней велосипедиста. И поехала себе дальше. Разозленный донельзя 48-летний мужчина принажал на педали, догнал запомнившуюся машину и начал колотить по ней, причинив в итоге ущерб на 141 тысячу рублей.

Но этого ранее судимому калининградцу показалось мало: он распахнул водительскую дверь и принялся охаживать водительницу кулаками по голове и телу. Вмешались очевидцы, оттащили буяна, который поспешил скрыться. Но участковые уполномоченные полиции установили его личность. И теперь дознавателями ОМВД России по Московскому району возбудили сразу два уголовных дела - по фактам умышленного причинения средней тяжести вреда здоровью и умышленного же повреждения имущества.