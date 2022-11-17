Мобилизованные калининградцы учатся стрельбе и рукопашному бою

Отработка стрельбы в составе боевой пары. Фото: пресс-служба Западного военного округа.

Сразу на нескольких военных полигонах в Калининградской области мобилизованные военнослужащие, действуя в составе отделений и боевыми парами, оттачивают навыки ведения прицельного огня по условному противнику днем и ночью в сложных погодных условиях, а также проводят комплексные тренировки по рукопашному бою.

Некоторые занятия проводятся в противогазах и общевойсковых защитных комплектах, да и вообще условия выполнения упражнений постоянно усложняются. Например, сокращается время появления целей, увеличивается расстояние до них и скорость их движения. Отработку практических приемов боя с оружием военнослужащие выполняют на специальной площадке, оборудованной стационарными и переносными мишенями, переносными препятствиями - стенками, заборами, малозаметными преградами.

Как сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ, все прибывшие с запаса ранее проходили службу в вооруженных силах, многие уже имеют за плечами боевой опыт.