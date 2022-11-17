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НовостиОбщество17 ноября 2022 6:44

Вместо Дома Советов пока не будут строить ничего

Решение о том, какой объект появится в центре города после сноса знаменитого долгостроя, примут позже
Игорь ОРЕХОВ
Игорь ОРЕХОВ

Дом Советов в Калининграде все-таки снесут, но освободившуюся территорию застраивать не будут. Об этом заявил губернатор во время прямой линии с жителями области 16 ноября.

По словам Антона Алиханова, есть идея на месте знаменитого долгостроя сделать что-то подобное московскому парку «Зарядье». А вообще власти вместе с областным Союзом архитекторов рассмотрели все проекты, которые когда-либо разрабатывались для освоения пространства возле Центральной площади.

- У города есть уникальная возможность принять решение <на этот счет > самостоятельно, - резюмировал глава региона.