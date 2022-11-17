В микрорайоне им. А. Космодемьянского вновь меняют схему движения

В микрорайоне им. А. Космодемьянского из-за ремонта дорог вновь меняется схема движения транспорта. Как сообщает пресс-служба мэрии, с 18 ноября по 31 января 2023 года будет временно прекращено движение на участке автомобильной дороги по ул. Карташева от дома № 48 до ул. Урицкого.

На этот период вводится одностороннее движение по ул. Механической от ул. Славянской до ул. Карташева, по ул. Макаренко от ул. Карташева до ул. Славянской.

На время производства работ меняется схема движения автобусов.

- автобусные маршруты № 5, 8, 32 (в сторону конечного остановочного пункта «Силикатный завод») будут двигаться по ул. Карташева, ул. Макаренко, ул. Славянской, далее согласно существующим схемам движения. В обратном направлении – по ул. Славянской, ул. Механической, ул. Карташева, далее согласно существующим схемам движения;

- автобусный маршрут № 92 (в сторону ул. Сеченова) будет двигаться по пр-ту Победы, ул. Новгородской, ул. Ижорской, ул. Урицкого, далее согласно существующей схеме движения. В обратном направлении – по ул. Урицкого, ул. Ижорской, ул. Челюскинской, ул. Карташева, ул. Аральской, ул. Лужской, ул. Челюскинской, ул. Ижорской, ул. Новгородской, шоссе Балтийскому, далее согласно существующей схеме движения.