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НовостиОбщество17 ноября 2022 8:22

Калининградец получил 11 лет колонии за надругательство над 12-летней падчерицей

Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима
Виктор Сергеев
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Фото: Александр Подгорчук

Житель Гурьевского района приговорен к 11 годам лишения свободы за надругательство над 12-летней падчерицей. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления Следственного комитета.

С января по апрель 2021 года 43-летний мужчина систематически совершал насильственные действия сексуального характера в отношении дочери своей сожительницы.

«Выявить преступление удалось при помощи школьного психолога, которая, заметив снижение успеваемости и подавленное состояние ученицы, пригласила девочку на беседу», - отметил руководитель Гурьевского межрайонного следственного отдела Андрей Бессонов.

Вину в совершении указанного преступления фигурант признал. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.