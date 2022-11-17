В Краснознаменске два депутата утратили доверие и мандаты

В Краснознаменском районе два депутата лишились мандатов из-за нарушения антикоррупционного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Один из депутатов при предоставлении декларации не указал доход в размере 400 тысяч рублей. Также он скрыл, что средства на одном из его банковских счетов превышают общий доход за трехлетний период.

Другой депутат в 2021 году купил автомобиль, стоимость которого значительно превышает его доходы за три предшествующих года.

Прокуратура обратилась в суд с иском о прекращении их полномочий в связи с утратой доверия. После этого полномочия депутатов были прекращены.