Калининградец в торговом центре угрожал разбить бутылку об голову охранника

. Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Калининградской области

За сутки в Калининграде сотрудники Росгвардии пресекли 17 правонарушений. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В торговом центре на Ленинском проспекте один из посетителей распивал водку из горла и отказывался покидать здание. Мужчина даже оказал сопротивление охраннику и угрожал разбить бутылку об его голову. 36-летнего дебошира задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

На улице Красносельской сотрудники Росгвардии задержали в магазине местного жителя, который сложил в рюкзак 5 бутылок алкоголя и считал, что никто не заметил кражу. Вора задержали и доставили в полицию.