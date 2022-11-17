В четверг в Калининграде отключат освещение на 12 улицах

В четверг, 17 ноября, в Калининграде пройдут ремонтные работы на ряде трансформаторных подстанций. В течение трех часов в городе не будет освещения на 12 улицах, сообщает пресс-служба мэрии.

С 16.57 до 20.00 уличное освещение будет отключено на:

ул. В. Котика;

ул. Маяковского;

ул. Красной;

ул. Чернышевского (участок от ул. Коммунальной до Комсомольской);

ул. Лейт. Яналова;

ул. Комсомольской (участок от ул. Лейт. Яналова до ул. К. Маркса, мемориал Великой Отечественной войны);

Советском пр-те (до ул. Алябьева);

ул. Нарвской (от Советского пр-та до ул. Памяти Павших в Афганистане);

в пер. Калужском;

ул. Желябова;

ул. Мусоргского;

ул. Уральской.