В четверг в Калининграде отключат освещение на 12 улицах

В четверг, 17 ноября, в Калининграде пройдут ремонтные работы на ряде трансформаторных подстанций. В течение трех часов в городе не будет освещения на 12 улицах, сообщает пресс-служба мэрии.
С 16.57 до 20.00 уличное освещение будет отключено на:
ул. В. Котика;
ул. Маяковского;
ул. Красной;
ул. Чернышевского (участок от ул. Коммунальной до Комсомольской);
ул. Лейт. Яналова;
ул. Комсомольской (участок от ул. Лейт. Яналова до ул. К. Маркса, мемориал Великой Отечественной войны);
Советском пр-те (до ул. Алябьева);
ул. Нарвской (от Советского пр-та до ул. Памяти Павших в Афганистане);
в пер. Калужском;
ул. Желябова;
ул. Мусоргского;
ул. Уральской.