Ревнивый калининградец вонзил нож в ухажера своей жены

Ревнивый калининградец напал с ножом на мужчину, который оказывал знаки внимания его жене. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел во время застолья в СНТ «Победа». 34-летний мужчина начал оказывать знаки внимания чужой жене, что не понравилось ее 51-летнему супругу. Словесный конфликт быстро перерос в драку, во время которой супруг схватил кухонный нож и пару раз вонзил его в неудачливого ухажера.

Пострадавшего доставили в БСМП, на поножовщика завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия».