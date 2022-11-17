В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах 17 ноября нет света и воды

. Фото: Архив "КП"

В Калининграде в четверг, 17 ноября, в течение дня отключено электричество в домах на 30 улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 20 часов света не будет на:

пр-кт Московский 8а, 10, 14-38, 14б

ул. Мариупольская 1-9, 2-12, 2а

ул. Лейт. Яналова 33, 35а, 56

ул. В.Котика 2-12, 1-19

ул. Чернышевского 32, 32а, 34, 36а

ул. Маяковского 1-19, 2-18

ул. Банковская 3а

ул. Лейт. Яналова 11, 15, 17г, 34-50, 42а,б

ул. Комсомольская 47, 46-56, 49а, 53-65, 66-70

ул. Щорса 1-3, 6, 10, 11-15

ул. Красная 68

ул. Туркменская 4а, 6

ул. Косм. Леонова 66а, 68-74

пр-кт Советский 91-97, 102

ул. Чекистов 10 (д/сад № 127)

ул. Комсомольская 72, 77, 79, 79а, 82а

ул. Чекистов 24

ул. Мусоргского 19, 21, 50-54

ул. Калужская 4-18, 11, 13

пер. Желябова 27

пер. Калужский 2-20

ул. Калужская 4-10, 10а, 12-18, 20 (д/сад № 110),

пер. Мусоргского 21а

ул. Нарвская 2, 6, 6а, 8, 8а, 10-24

пер. Калужский 1-5, 6, 7 (д/сад № 102), 2-10

ул. Желябова 1-7, 6, 8

пер. Нарвский 2, 6а, 8а, 10а

пр-кт Советский 29, 38, 45, 36

ул. Ген.-лейт. Озерова 1, 16а

Светофор: пр-т Советский-ул. Нарвская

ул. Ген.-лейт. Озерова 16а.

Отключение холодного водоснабжение запланировано с 09:00 до 20:00 часов по адресам: пр-т Московский 8-12, ул. Мариупольская 1-13, 2-18, ул. Ген. Буткова 1, ул. Красноярская 1-5, ул. Марш. Баграмяна 18.

С 10:00 до 18:00 по адресу: ул. Батальная 73,92а,94,104.

С 09:00 до 16:00 - ул. Радищева 94-96, ул. Нефтяная 1-15,4-10.

С 09:00 до 13:00 - ул. Красная 105 (д/сад №47).

С 10:00 до 15:00 - ул. Солдатская 7.