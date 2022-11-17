В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах 17 ноября нет света и воды

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Фото: Архив "КП"
В Калининграде в четверг, 17 ноября, в течение дня отключено электричество в домах на 30 улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
До 20 часов света не будет на:
пр-кт Московский 8а, 10, 14-38, 14б
ул. Мариупольская 1-9, 2-12, 2а
ул. Лейт. Яналова 33, 35а, 56
ул. В.Котика 2-12, 1-19
ул. Чернышевского 32, 32а, 34, 36а
ул. Маяковского 1-19, 2-18
ул. Банковская 3а
ул. Лейт. Яналова 11, 15, 17г, 34-50, 42а,б
ул. Комсомольская 47, 46-56, 49а, 53-65, 66-70
ул. Щорса 1-3, 6, 10, 11-15
ул. Красная 68
ул. Туркменская 4а, 6
ул. Косм. Леонова 66а, 68-74
пр-кт Советский 91-97, 102
ул. Чекистов 10 (д/сад № 127)
ул. Комсомольская 72, 77, 79, 79а, 82а
ул. Чекистов 24
ул. Мусоргского 19, 21, 50-54
ул. Калужская 4-18, 11, 13
пер. Желябова 27
пер. Калужский 2-20
ул. Калужская 4-10, 10а, 12-18, 20 (д/сад № 110),
пер. Мусоргского 21а
ул. Нарвская 2, 6, 6а, 8, 8а, 10-24
пер. Калужский 1-5, 6, 7 (д/сад № 102), 2-10
ул. Желябова 1-7, 6, 8
пер. Нарвский 2, 6а, 8а, 10а
пр-кт Советский 29, 38, 45, 36
ул. Ген.-лейт. Озерова 1, 16а
Светофор: пр-т Советский-ул. Нарвская
ул. Ген.-лейт. Озерова 16а.
Отключение холодного водоснабжение запланировано с 09:00 до 20:00 часов по адресам: пр-т Московский 8-12, ул. Мариупольская 1-13, 2-18, ул. Ген. Буткова 1, ул. Красноярская 1-5, ул. Марш. Баграмяна 18.
С 10:00 до 18:00 по адресу: ул. Батальная 73,92а,94,104.
С 09:00 до 16:00 - ул. Радищева 94-96, ул. Нефтяная 1-15,4-10.
С 09:00 до 13:00 - ул. Красная 105 (д/сад №47).
С 10:00 до 15:00 - ул. Солдатская 7.