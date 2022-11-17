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НовостиОбщество17 ноября 2022 11:39

Приставы помогли калининградке получить 190 тысяч за неиспользованный отпуск

Виктор Сергеев
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Фото: Служба судебных приставов

Судебные приставы заставили стоматологическую клинику в Калининграде выплатить бывшей сотруднице компенсацию за неиспользованный отпуск. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФССП.

Женщина работала бухгалтером и при увольнении ей не выплатили 190 тысяч рублей компенсации за неиспользованный отпуск.

Суд обязал владельца клиники перечислить бывшей сотруднице деньги, однако организация не исполнила это решение. Тогда приставы арестовали счет клиники.

Чтобы снять ограничения и вернуть возможность проводить расчеты, медучреждение полностью погасило задолженность.