Пассажиропоток в «Храброво» в октябре снизился почти на 14 процентов

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В октябре 2022 года пассажиропоток аэропорта «Храброво» составил 305 308 человек, что на 13,6 процентов меньше, по сравнению с октябрем 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта. На внутренних рейсах было перевезено 293 823 пассажира, на международных – 11 485 пассажиров.

По итогам десяти месяцев аэропорт обслужил 3 255 676 пассажиров, что на 4,4 процента меньше чем за аналогичный период прошлого года.

Внутренний пассажиропоток составил 3 177 721 человек, снизившись на 4,6 процента к показателям прошлого года. На международных рейсах было обслужено 77 955 пассажиров, что на 1,3 процента превышает аналогичный период 2021 года.