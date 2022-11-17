В Калининграде разыскали пропавшую 14-летнюю школьницу

В Калининграде завершены поиски 14-летней Мирры В., ушедшей из дома почти неделю назад. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Мирру искали с 11 ноября, сотрудники уголовного розыска, инспекторы ПДН и участковые уполномоченные полиции проверяли места ее возможного местонахождения.

В ночь на четверг девочку обнаружили около цветочного магазина на Советском проспекте и доставили в отдел полиции.

По данным УМВД, никаких противоправных действий в отношении нее совершено не было. Все это время она гуляла с друзьями.

После проведения профилактической беседы несовершеннолетняя была передана официальным представителям.